Groupe Seb : « ACADEMIC STANDARDS FOR COOKWARE INDUSTRY » ASCI

Le Groupe SEB, le CNRS et l'Université Lyon 1 inaugurent le LABORATOIRE COMMUN « ACADEMIC STANDARDS FOR COOKWARE INDUSTRY » (ASCI)

Savoir-faire industriel et connaissance académique au service de l'innovation



Le Groupe SEB, au travers de sa marque TEFAL, numéro 1 mondial des articles culinaires, le CNRS et l'Université Claude Bernard Lyon 1 (UCBL) ont inauguré aujourd'hui le laboratoire commun ACADEMIC STANDARDS FOR COOKWARE INDUSTRY (ASCI). L'objectif est le développement d'innovations issues de l'échange entre le savoir-faire industriel et la connaissance académique.

Depuis plus de 10 ans, le Laboratoire des Multimatériaux et Interfaces (LMI), Université Claude Bernard Lyon1 / CNRS, membre de l'institut Carnot Ingénierie@Lyon, et le Groupe SEB travaillent en étroite collaboration sur des projets de recherche dans le domaine des matériaux et des revêtements dans le but de renforcer les performances des produits du Groupe SEB.

La qualité de ce partenariat et des recherches scientifiques menées a naturellement incité les directions de ces deux entités à passer dans une nouvelle étape de développement à travers un laboratoire commun.