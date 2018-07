Groupe Seb : Décryptage AOF du palmarès du SRD à la mi-séance - Mercredi 25 juillet 2018 La plus forte hausse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(+10,64% à 87 euros)Seb s'impose comme le roi du marché parisien ce mercredi et retrouve son cours de mi-mai. Les investisseurs saluent comme il se doit le relèvement de l'objectif de croissance du fabricant de petit électroménager. Ce dernier prévoit désormais une hausse organique de ses ventes de plus de 7% cette année contre une précédente cible de plus de 5%. Seb maintient en revanche son objectif d'une croissance de plus de 5% de son résultat opérationnel d'activité (ROPA).