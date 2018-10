Groupe Seb : Fresboost reconnu par TESTMAGAZIN

: 09/10/2018 12:58

Pour le magazine allemand TESTMAGAZIN, le blender Freshboost est « sehr gut* » !

Lancé cette année en Europe, le nouveau blender Freshboost innove avec son mode sous vide qui conserve les vitamines des fruits et des légumes frais.

Fin août, le magazine allemand TESTMAGAZIN a confirmé que la nouvelle technologie du blender tient toutes ses promesses : il permet aux consommateurs de préparer des smoothies sains et savoureux en quelques secondes, sans modifier les qualités nutritives des ingrédients.

De nombreux fruits et légumes contiennent des vitamines C et B, mais celles-ci peuvent être détruites quand elles entrent en contact avec de l'oxygène. Le Freshboost réduit cette oxydation puisqu'il mixe les ingrédients sous vide. Pour ce faire, il suffit de basculer la touche sur le haut du compartiment sous vide vers « Air Out » afin d'en extraire l'oxygène. Et cela fonctionne ! TESTMAGAZIN a confirmé que les smoothies préparés en mode Sous vide ou Mixage / Sous vide avaient une teneur en vitamines largement plus élevée que ceux préparés en mode Mixage seul. Leurs couleurs restaient également plus vives, plus intenses.

TESTMAGAZIN a également apprécié les deux gourdes ToGo du Freshboost. Légères, robustes et étanches, elles sont faciles à emporter partout, à l'école ou au bureau. Le mode Glace Pilée a également reçu une bonne note, grâce à sa capacité à fabriquer de la glace pilée de plusieurs dimensions, sans émousser les lames.

Pour lire l'article (en allemand)

*très bien

A propos de Freshboost

Une fois épluchés, les fruits et les légumes brunissent : ils s'oxydent. Ils perdent alors leurs bienfaits nutritifs. Avec le blender Freshboost, tous les nutriments sont préservés grâce la technologie Nutrikeep. Grâce à cette technologie, l'air est évacué en dehors de la gourde afin d'éviter l'oxydation des aliments. La gourde du blender sous-vide Freshboost constitue un environnement stabilisé dans lequel les qualités nutritives des fruits et légumes sont conservées. Freshboost préserve jusqu'à 3 plus d'antioxydants et conserve davantage les arômes et la couleur vive des smoothies. Les textures sont plus homogènes : moins de bulles, de mousses et de « couches ». Quand au goût, Freshboost préserve l'intensité des arômes d'origine de vos fruits et légumes frais. Grâce à ses deux gourdes à emporter de 600mL, le blender Freshboost se transporte facilement et peut vous accompagner dans tous vos déplacements, lors de votre jogging ou lorsque vous déjeunez au bureau.

