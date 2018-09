Groupe Seb : Inauguration du 1er Centre de vente à domicile All-Clad à Selongey

: 25/09/2018 16:00

Afin de poursuivre le déploiement de sa marque haut de gamme All-Clad en France, le Groupe SEB a souhaité adopter un mode de distribution en pleine expansion et proche des consommateurs : la vente à domicile.

Fabriqués avec passion et perfection, les nombreuses collections All-Clad, dont une gamme d'ustensiles de cuisson électriques, permettent à tous de cuisiner comme un chef. Pour aller plus loin dans ce partage et pour être encore plus proche de ses utilisateurs, la vente à domicile s'est imposée comme la réponse évidente à cette volonté de proximité.

3e canal de distribution en France, la vente à domicile est en effet particulièrement efficace et appréciée dans l'univers culinaire et la gastronomie car elle s'appuie sur la convivialité et la mise en scène du produit. Elle s'est ainsi naturellement inscrite dans la stratégie omnicanale du Groupe SEB, référence mondiale du Petit Equipement Domestique.

C'est en France, et plus particulièrement en Bourgogne, que le Groupe a choisi de s'ouvrir à la vente à domicile en 2018 en mettant en place un marché test et en recrutant des conseillères et conseillers « All-Clad » pour vendre un produit exclusif, le grill Autosense™*.

Le Groupe a ainsi inauguré, ce 24 septembre à Selongey (Côte d'Or), son 1er Centre de vente à domicile All-Clad, dédié à la formation des conseillères et conseillers. La cérémonie s'est déroulée en présence de Thierry de La Tour d'Artaise au sein même de la maison des fondateurs de la Société d'Emboutissage de Bourgogne, et a rassemblé de nombreux élus locaux et personnalités. Elle a été l'occasion de découvrir le grill All-Clad « en action » grâce au savoir-faire de ces nouveaux ambassadeurs de la marque.

*La technologie Autosense™ permet au grill de détecter la quantité et l'épaisseur des aliments, d'ajuster leur temps de cuisson en fonction, et ainsi d'obtenir une cuisson parfaite, adaptée aux goûts de chacun.

