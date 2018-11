Groupe Seb : La plateforme Cooking Recipe Services du Groupe SEB au SIAL 2018

: 06/11/2018 09:00

Le Groupe SEB est l'un des principaux acteurs de laFoodTech, et ses plus récents services digitaux autour du culinaire et de la recette étaient mis en avant sur le stand FoodTech lors de l'édition 2018 du SIAL.

Ce rendez-vous mondial de l'innovation alimentaire a lieu tous les deux ans en octobre à Paris. Cette année, le stand FoodTech a présenté Foodle, l'assistant culinaire du Groupe SEB dédié au consommateur, ainsi que sa dernière innovation, la plateforme Cooking Recipe Services.

Cette plateforme offre des solutions digitales culinaires pour les acteurs B2B. Elle est l'une des premières réalisations de l'alliance entre le Groupe et Orange, son partenaire télécommunications, qui travaillent ensemble pour développer un écosystème culinaire digital. Cooking Recipe Services propose des recettes intelligentes et enrichies, avec des visuels et des informations personnalisées pour les professionnels de l'industrie agroalimentaire et de la distribution. Exemples : un distributeur pourra développer une campagne promotionnelle avec des recettes autour d'un produit spécifique ; le cuisinier d'une cafétéria scolaire pourra s'en inspirer pour créer un menu hebdomadaire selon des critères nutritionnels imposés.

Le stand FoodTech a également accueilli le nouveau ministre français de l'Agriculture et de l'Alimentation, Didier Guillaume, lors de sa visite au SIAL. C'était l'occasion pour lui de découvrir Foodle et la plateforme Cooking Recipe Services.