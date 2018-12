Groupe Seb : Le Cake Factory remporte le Trophée LSA de l'Innovation 2018, catégorie Petit Electroménager

Une récompense qui souligne notamment le caractère innovant et différenciant du produit, ainsi que ses bénéfices pour le consommateur.

Composé de professionnels reconnus du secteur de la grande consommation, distributeurs, industriels et experts des secteurs alimentaire et non alimentaire, le jury des Trophées a été séduit par ce nouveau complice des pâtisseries maison réussies, un appareil unique sur le marché.

Lancé début septembre en France, puis en Allemagne et en Grande-Bretagne, le Cake Factory possède une intelligence embarquée qui calcule automatiquement la courbe optimale de cuisson pour chaque recette et garantit une température parfaitement homogène. Simple d'utilisation, facile à nettoyer et très compact, il est également beaucoup plus économe qu'un four domestique traditionnel.

Avec l'application mobile gratuite qui propose 200 recettes, ces atouts ne manquent pas de séduire les consommateurs : trois mois seulement après le lancement de l'appareil, 11 000 membres sont déjà enregistrés sur les communautés Facebook et l'application est plébiscitée par une note de 4,8 dans l'App Store !