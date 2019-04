Groupe Seb : Le Groupe SEB engagé pour l'égalité des chances dans l'éducation avec l'Institut Télémaque

Le 3 avril avait lieu à l'Hôtel de Ville de Lyon la soirée annuelle de l'Institut Télémaque Auvergne-Rhône-Alpes, dont Thierry de La Tour d'Artaise est Président depuis 2013. En présence de Georges Kénépian, Premier Adjoint au Maire de Lyon et de Pascal Mailhos, Préfet de région, les invités ont écouté les témoignages des acteurs de l'association et découvert les talents des jeunes.

Saviez-vous que la France est le pays le plus inégalitaire d'Europe en termes d'éducation, principalement dans le secondaire ?

C'est face à ce constat que l'Institut Télémaque a été créé en 2005 pour accompagner des jeunes motivés et méritants issus de milieux modestes, de la 5e au BTS. Ils bénéficient en particulier d'un double tutorat par un référent pédagogique et un salarié d'une entreprise partenaire. Ensemble, ils travaillent sur l'ouverture socio-culturelle, la découverte du monde professionnel, la confiance en soi et la performance scolaire. Avec 98% de réussite au bac et 73% de mentions, les résultats obtenus sont largement supérieurs à la moyenne nationale.

Cinq ans après l'implantation de l'Institut Télémaque en Auvergne-Rhône-Alpes, la dynamique est très positive : 190 jeunes sont accompagnés par plus de 50 entreprises partenaires. Le Groupe SEB compte actuellement 14 salariés tuteurs.