Groupe Seb : Le Groupe SEB parmi les entreprises ayant la meilleure réputation RSE en France

Le cabinet d'étude et de conseil Reputation Institute (leader mondial de la mesure et du management de la réputation) a dévoilé, le 25 octobre, les résultats de son classement annuel RepTrak RSE France, le top 50 des entreprises qui obtiennent la meilleure réputation RSE en France, tous secteurs confondus.

Cette étude s'appuie sur plus de 38 000 avis exprimés par un échantillon représentatif de la population française au premier semestre 2018. La méthodologie RepTrak, dans le cadre de la RSE, permet de mesurer la perception du public des plus grandes entreprises mondiales sur trois dimensions clés (sur les sept existantes) : l'environnement de travail qu'elles proposent, la gouvernance et leur engagement citoyen. Les personnes interrogées, plutôt proches des écosystèmes des entreprises, plébiscitent une stratégie de communication cohérente, claire et transparente. Pour être efficace, la RSE doit se traduire par des faits précis et parler très concrètement au plus grand nombre.

Avec un score de 69,4 le Groupe SEB se place 4e sur le classement général (1 - Décathlon / 2 - Lego / 3 - Google). Le Groupe se démarque notamment pour ses innovations en matière d'économie circulaire (réparabilité, location, recyclage…)

Avec un score de 70,6 pour l'environnement de travail qu'il propose, le Groupe décroche par ailleurs la 3e place du podium dans la catégorie Workplace.