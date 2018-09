Groupe Seb : Le Groupe SEB primé aux Trophées LSA de la Diversité et de la RSE

: 26/09/2018 21:00

Le 25 septembre, s'est tenue la 5e édition des Trophées LSA de la Diversité et de la RSE. Plus de 100 dossiers ont été examinés un jury d'experts afin de sélectionner les bonnes pratiques en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) des distributeurs et des industriels. Lors de cette cérémonie, le Groupe SEB s'est vu remettre le prix « Développement de la responsabilité environnementale » pour sa démarche d'intégration de plastique recyclé dans ses produits.

Des objectifs ambitieux sur les matériaux recyclés

Le Groupe SEB, soucieux de réduire l'empreinte environnementale de l'entreprise et de ses produits, s'est engagé, en 2013, dans une démarche ambitieuse et s'est fixé un quadruple objectif à l'horizon 2020, dont l'intégration de 20 % minimum de matériaux recyclés dans les nouveaux produits, le plastique recyclé faisant partie de ces matériaux. A fin 2017, le Groupe avait déjà dépassé son objectif avec 35% de matériaux recyclés dans ses nouveaux produits. Pour aller encore plus loin, le Groupe s'est engagé à doubler l'utilisation de plastiques recyclés en France d'ici 2025, pour maximiser l'utilisation de chaque ressource dans la fabrication de ses produits. Le Groupe a commencé cette démarche en France en développant une boucle complète d'économie circulaire.

