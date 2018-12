Groupe Seb : Le Groupe SEB reçoit le Prix « Innovation Team Best Practices » 2018, Catégorie Stratégie et Gestion de l’Innovation

Laurent Caillier et Stéphanie Le Bris, Equipe Recherche Revêtements de l'Activité Articles Culinaires, ont reçu le 6 décembre le trophée décerné à la démarche « 10% inspiration » par le Club de Paris des Directeurs de l'Innovation et l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Lancée en 2012 par 8 Chefs de projets innovation aux horizons techniques complémentaires, cette démarche a été étendue cette année à la communauté des 150 chercheurs du Groupe. Le principe ? Libérer 10% du temps de travail de chacun pour le dédier à l'ouverture et la créativité technique hors projets - en assistant par exemple à des congrès scientifiques ou en s'immergeant dans des univers industriels connexes, pour in fine alimenter en push technologique les programmes Recherche et innovation du Groupe.

Construite et portée par les chercheurs eux-mêmes, en complète autonomie et auto-gestion, la démarche « 10% inspiration » vise à proposer de nouvelles voies techniques et scientifiques à investiguer, en stimulant la co-création et l'enrichissement collectif et en tissant des liens avec les fonctions support et l'éco-système technique externe.