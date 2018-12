Groupe Seb : Le site Internet de Samurai fait peau neuve

La marque Samurai présente son tout nouveau site Internet, plus moderne, plus dynamique, pour toujours plus de proximité avec ses consommateurs !

L'objectif de cette nouvelle interface est toujours de présenter les produits de la marque, mais également de créer une relation plus étroite avec les internautes. Par exemple, il est désormais possible de géolocaliser les points de vente et le service après-vente.

De plus, le site s'adresse à un public plus jeune et en quête de toujours plus d'indépendance ; le nouveau blog vise à les accompagner. Enfin, la rubrique FAQ apporte des réponses et des astuces clés sur le fonctionnement et l'utilisation des produits, notamment pour savoir comment monter un ventilateur.