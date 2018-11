Groupe Seb : Le site de Selongey obtient la certification « Origine France Garantie »

: 21/11/2018 08:32

Selongey est le premier site de production à obtenir cette certification pour l'ensemble de ses produits. Exit le label « Made in France », vous verrez dorénavant « Origine France Garantie » apparaître sur le packaging des autocuiseurs !

Contrairement au label « Made in France » qui est déclaratif et dont l'utilisation n'est pas soumise à une autorisation préalable, le label « Origine France garantie » est une certification accordée selon des critères plus exigeants puisqu'il n'est obtenu qu'après un audit du site de production. Durant cet audit, un organisme indépendant contrôle que le produit soit bien assemblé en France et qu'il contienne au moins 50 % de composants fabriqués en France. C'est le seul label qui valorise véritablement la production de l'entreprise et informe le consommateur de façon claire et objective sur la provenance du produit.