Groupe Seb : Les innovations du Groupe SEB s’exposent à la Foire Internationale et Gastronomique de...

: 02/11/2018 09:08

Cinq produits phares du Groupe seront présentés lors de la 88e édition de la Foire Internationale et Gastronomique de Dijon qui se tiendra du 1er au 11 novembre 2018 au Palais des Congrès (stand Groupe SEB - Hall 1).

Produit emblématique du Groupe, le ClipsoMinut' Duo Gourmetsera dévoilé en avant-première sur le stand. Il s'agit du premier autocuiseur 2 en 1 (autocuiseur + faitout) en inox. Le nouveau Companion XL et sa version connectéepourront être testés grâce à une animation exclusive en réalité virtuelle (3 recettes possibles, en fonction des souhaits de chacun). Pour varier les plaisirs, l'Actifry Genius XLpermettra de réaliser des recettes du quotidien avec un résultat toujours croustillant et gourmand. Les amateurs de pâtisseries ne sont pas oubliés puisqu'ils auront la possibilité de découvrir le Cake Factoryet savourer muffins, brownies et autres recettes sucrées. Pour terminer, les visiteurs dégusteront un café d'exception grâce à la machine expresso automatique KRUPS Evidence.

Une équipe de démonstrateurs, des Chefs cuisiniers et des collaborateurs du Groupe SEB seront présents sur le stand pour transmettre quelques astuces culinaires et répondre à toutes les questions !