Groupe Seb : Mise à disposition du document de référence 2018 | Communiqué de presse

la consultation des actionnaires sur les éléments de rémunération due ou attribuée aux dirigeants mandataires sociaux au titre de l'exercice 2018 et soumis à l'Assemblée générale ordinaire du 22 mai 2019 ("Say on Pay") ;

Modification de date

Merci de bien vouloir noter que, suite à un changement dans l'agenda du Conseil d'Administration, la date de publication des Ventes et informations financières des 9 mois a été modifiée. Initialement fixée au 24 octobre, elle est reportée au 29 octobre 2019.

2Vous trouverez ci-dessous le calendrier de nos publications mis à jour.

Prochains évènements 2019

25 avril | après Bourse Ventes et informations financières T1 2019 22 mai | 14h30 Assemblée Générale 24 juillet | avant bourse Ventes et Résultats S1 2019 29 octobre | après bourse Ventes et informations financières 9 mois 2019

Référence mondiale du Petit Equipement Domestique, le Groupe SEB déploie son activité en s'appuyant sur un portefeuille de 30 marques emblématiques (Tefal, Seb, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, WMF, Emsa, Supor…), commercialisées à travers une distribution multi format. Vendant plus de 350 millions de produits par an, il met en œuvre une stratégie de long terme fondée sur l'innovation, le développement international, la compétitivité et le service au client. Présent dans 150 pays, le Groupe SEB a réalisé un chiffre d'affaires de 6,8 milliards d'euros en 2018 et emploie plus de 33 000 collaborateurs.

