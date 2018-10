Groupe Seb : Monoprix et le Groupe SEB lancent « Eurêcook ! », leur nouveau service de location d’...

: 17/10/2018 08:45

Monoprix, leader du commerce en centre-ville et le Groupe SEB, référence mondiale du Petit Equipement Domestique lancent aujourd'hui « Eurêcook ! », en partenariat avec le réseau d'insertion professionnelle ENVIE.

Un service pratique, écologique et solidaire, en faveur d'une consommation durable

Souvent pressés, manquant d'espace et recherchant des nouveautés, les urbains vont pouvoir louer des appareils de cuisine de qualité des marques Seb, Tefal et Moulinex, le temps d'un week-end ou d'une semaine. Ce nouveau service de location de courte durée s'inscrit dans une démarche d'économie de la fonctionnalité, dans laquelle Monoprix et le Groupe SEB sont fortement engagés. Avec « Eurêcook ! », les clients de Monoprix et du Groupe SEB auront la possibilité de louer en quelques clics l'appareil culinaire de leur choix, dans une logique d'économie responsable et circulaire alliant plaisir, gain de temps et de place, avec des appareils de qualité.