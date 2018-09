Groupe Seb : Respect ! Des patrons inspirants pour un monde meilleur

Témoignage de Thierry de La Tour d'Artaise dans le livre 'Respect !' paru aux éditions Flammarion

A travers leur ouvrage, Anne Génin et Clémence Blanc donnent la parole à 10 patrons d'entreprises qui ont accepté de livrer leur parcours, leur vision et qui affichent une volonté forte d'allier performance économique et engagement sociétal.

Dans son entretien, Thierry de La Tour d'Artaise raconte comment le Groupe SEB cultive une politique d'innovation stratégique et durable, tournée vers le consommateur et vers l'avenir. Il explique également comment le Groupe maîtrise son impact environnemental, s'engage dans un schéma d'économie circulaire et œuvre pour une meilleure alimentation afin de répondre à un enjeu sociétal clé : manger bon et sain au quotidien.