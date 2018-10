Groupe Seb : Seb abaisse sa prévision de résultat opérationnel pour 2018

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste du petit équipement domestique Seb a abaissé jeudi son objectif de résultat opérationnel pour l'exercice 2018, en raison de l'impact des taux de change et de la hausse du prix de certaines matières premières. Le groupe a toutefois relevé sa prévision de croissance de son chiffre d'affaires annuel.

Le fabricant d'électroménager a indiqué que son résultat opérationnel d'activité (ROPA) devrait progresser "autour de 3%" cette année, alors qu'il prévoyait une hausse de plus de 5% auparavant. SEB a évoqué "un environnement globalement plus difficile, notamment du fait des évolutions récentes des parités monétaires et de certaines matières premières, ainsi que des difficultés de nombreux distributeurs".

Le groupe prévoit cependant une hausse plus marquée qu'attendu de ses ventes sur l'année, anticipant une croissance organique de son chiffre d'affaires "autour de 8%, contre plus de 7% auparavant".

Pour les neuf premiers mois de l'année, Seb a fait part d'un chiffre d'affaires en hausse de 3,8%, à 4,62 milliards d'euros, à la faveur d'une bonne tenue de l'activité en Asie et en Europe. Hors effets de change, la croissance des revenus a atteint 7,5%. Seb enregistre notamment une croissance organique de 18,8% en Asie et de 3,4 % en Europe-Moyen-Orient (EMEA) depuis le début de l'année.

Les revenus accusent en revanche un repli de 4,8% en données comparables dans la région Amériques alors que le groupe est confronté aux mutations en cours dans la distribution traditionnelle aux Etats-Unis, en raison de la concurrence de l'e-commerce, et à des conditions économiques délicates en Amérique du Sud.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le ROPA de Seb s'inscrit à 373 millions d'euros, en baisse de 4,1% par rapport à la même période un an plus tôt, un recul essentiellement attribuable à l'évolution des taux de change.

Seb a notamment mentionné "les dévaluations significatives de la livre turque, du rouble, du real et du peso argentin" sur la période ainsi que le renchérissement de certains achats de plastiques et de composants.

-Jérôme Batteau, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jbatteau@agefi.fr ed: LBO

