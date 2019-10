Groupe Seb : Seb abaisse son objectif de croissance organique 2019, après une hausse de 7,7% au T3

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste du petit équipement domestique Seb a abaissé mardi son objectif de croissance pour 2019 en raison du "ralentissement de l'économie mondiale" et des "tensions géopolitiques accrues". Le groupe vise désormais une croissance organique de ses ventes comprise entre 6% et 7% cette année, contre une hausse supérieure à 7% annoncée à la fin juillet.

"Le groupe confirme par ailleurs son objectif d'une progression autour de 6% de son résultat opérationnel d'activité (ROPA) 2019 publié", dans un contexte pour les devises et les matières premières "qui s'avère plus favorable qu'anticipé".

Au cours du troisième trimestre, le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 1,78 milliard d'euros, en hausse de 10,9% à parités courantes. A taux de change et périmètre constants, il est ressorti en progression de 7,7%.

Selon un consensus établi par Factset, les analystes anticipaient en moyenne un chiffre d'affaires trimestriel de 1,75 milliard d'euros.

"Dans un environnement mondial qui s'est considérablement durci pendant l'été (ralentissement général de la conjoncture, guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine), le groupe Seb a réalisé au troisième trimestre de très bonnes performances", a commenté le groupe dans un communiqué. "Elles se reflètent dans la poursuite d'une croissance robuste des ventes et dans la progression du résultat opérationnel d'activité", a souligné le groupe.

Par zones géographiques, Seb a enregistré une croissance, à taux de change et périmètre constants, de 2,4% en Europe occidentale et de 7,7% en Asie, tandis que ses ventes ont progressé de 11,2% en Amérique du Nord et de 12,5% en Amérique du Sud.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires s'est établi à 5,11 milliards d'euros, en hausse de 8,1% à périmètre et taux de change constants. Le résultat opérationnel d'activité (ROPA) a atteint 407 millions d'euros, en progression de 9,3%.

La dette financière nette s'élevait à 2,45 milliards d'euros au 30 septembre, contre 2,43 milliards d'euros à la fin juin.

-Eric Chalmet et François Schott, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 95; echalmet@agefi.fr ed: FXS

COMMUNIQUES FINANCIERS DE SEB :

http://www.groupeseb.com/fr/communiques-financiers

Agefi-Dow Jones The financial newswire