Groupe Seb : Seb lance un plan pour améliorer la performance de WMF, jusqu'à 400 postes concernés

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste du petit équipement domestique Seb a annoncé mercredi le lancement d'un plan d'amélioration de la compétitivité et de la performance du spécialiste allemand des machines à cafés professionnelles et des ustensiles de cuisine WMF, dont le rachat avait été finalisé fin 2016.

Cette réorganisation pourrait avoir un impact sur "jusqu'à 400 postes, sur 6.200 au total", a précisé Seb.

"Deux ans et demi après l'intégration de WMF, des progrès remarquables ont été réalisés dans l'activité des machines à café professionnelles (PCM) qui a dépassé les objectifs initiaux et offre des perspectives de croissance très prometteuses. A l'inverse, l'activité Grand Public a sous-performé en dépit d'investissements continus et son retour à un niveau de rentabilité durable doit être accéléré", a indiqué Seb dans un communiqué.

Le programme d'amélioration repose sur un "plan d'actions correctives pour l'activité Grand Public", dont la consolidation des opérations logistiques en Allemagne dans l'entrepôt de Dornstadt et la réduction des frais généraux, ainsi que sur "l'accélération continue de la croissance" de l'activité des machines à café professionnelles.

"WMF offrira un ensemble large de mesures : programme de départs volontaires, retraites anticipées et l'accès aux nouveaux postes créés grâce à l'extension de la production de machines à café à Geislingen ainsi qu'à l'augmentation de la capacité de stockage dans l'entrepôt voisin de Dornstadt", a ajouté Seb.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed : ECH

