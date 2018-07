Groupe Seb : Seb relève ses objectifs de croissance 2018, le titre flambe

Fort de ses bons résultats, qui viennent après une année 2017 exceptionnelle, le groupe de petit électroménager a revu à la hausse son objectif de croissance organique à plus de 7% en 2018 contre plus de 5% prévu auparavant.

A 9h58, le titre affichait la plus forte hausse de l'indice SBF 120 (+0,21%), avec une progression de 11,8% à 164,9 euros.

Le résultat net de Seb, qui mise sur ses investissements dans l'innovation des produits, a pour sa part progressé de près de 10%, en dépit d'un environnement plus difficile que prévu sur les matières premières et les devises.

* Tableau des résultats de Seb au 1er semestre :

L'activité grand public a profité tout particulièrement du dynamisme de l'activité en Asie (+20,0% à changes constants dont 26,6% en Chine) et dans la région EMEA (+4,2%), avec de bonnes performances en Russie, Turquie, Europe Centrale ou encore au Portugal.

"Après la récente baisse du titre ces derniers mois et des effets plutôt contenus des devises et des matières premières, nous maintenons notre objectif de cours à 179 euros mais passons notre recommandation à Acheter (1) vs. Renforcer (2)", soulignent les analystes de Porzamparc.

Le titre Seb accusait jusqu'à présent un recul de 4,5% depuis le début de l'année mais la hausse du jour lui permet de regagner 5,8% - portant sa capitalisation boursière à quelque 8,2 milliards d'euros - après une progression de 20% en 2017.

Sur la base du niveau actuel des parités monétaires, "plus défavorable qu’anticipé", le groupe a par ailleurs confirmé son objectif de progression du résultat opérationnel d’activité (ROPA) de plus de 5%, avant impacts non récurrents de l’allocation du prix d’acquisition de WMF, le n°1 mondial des machines à café professionnelles qu'il a racheté.

Le groupe a également confirmé la poursuite de son désendettement pour ramener le ratio dette nette/Ebitda ajusté en dessous de 2 à fin 2018.

(Jean-Michel Bélot, édité par Cyril Altmeyer)