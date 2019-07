Groupe Seb : Seb vise une croissance organique de 7% en 2019 après un 1er semestre dynamique

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste du petit équipement domestique Seb a précisé mercredi ses objectifs de croissance organique du chiffre d'affaires et de progression du résultat opérationnel pour l'ensemble de 2019, après que son résultat net a augmenté de 9,8% au premier semestre.

Le groupe a annoncé viser pour 2019 une croissance organique de ses ventes supérieure à 7% et une progression de son résultat opérationnel d'activité publié autour de 6%. Ces prévisions sont établies sur la base des parités monétaires et tiennent compte "d'un second semestre 2018 très exigeant", a-t-il précisé.

Seb avait simplement indiqué jusqu'à présent viser une nouvelle croissance de ses ventes à taux de change constants et une progression de son résultat opérationnel d'activité cette année.

Pour les mois à venir, le groupe anticipe "le maintien d'une croissance organique solide, portée notamment par la poursuite d'un momentum favorable dans l'activité grand public en Europe de l'Ouest, en Eurasie et en Chine".

Au premier semestre, le résultat net part du groupe s'est établi à 100 millions d'euros, contre 91 millions d'euros un an plus tôt.

Le résultat opérationnel d'activité (ROPA) a progressé de 10,7% à 230 millions d'euros. A taux de change et périmètre constants, le ROPA a augmenté de 8,1% sur un an.

Les ventes du groupe ont atteint 3,34 milliards d'euros au premier semestre, en hausse de 10,3% en données publiées et de 8,4% à taux de change et périmètre constants. Les devises ont eu un impact positif de 0,5% sur l'ensemble du premier semestre, a précisé Seb.

"Ces performances servies par de solides fondamentaux s'inscrivent dans un environnement complexe et volatil, marqué par des tensions concurrentielles et promotionnelles liées à la mutation profonde de la distribution", a commenté Thierry de La Tour d'Artaise, président-directeur général du groupe, cité dans un communiqué.

Seb a enregistré une croissance organique de 3,6% en Europe et de 10,1% en Asie, tandis que les ventes ont progressé de 3% en Amérique du Nord et de 12,1% en Amérique du Sud, à périmètre et taux de change constants.

La dette financière nette du groupe s'élevait à 2,43 milliards d'euros fin juin, contre 2,02 milliard d'euros un an auparavant.

Le groupe publie ses résultats après avoir annoncé voilà deux semaines le lancement d'un plan d'amélioration de la compétitivité et de la performance du spécialiste allemand des machines à cafés professionnelles et des ustensiles de cuisine WMF, dont le rachat avait été finalisé à la fin 2016. Cette réorganisation pourrait affecter "jusqu'à 400 postes, sur 6.200 au total", avait alors précisé Seb.

