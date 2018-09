L’agence Young & Rubicam et le cabinet Kantar ont dévoilé leur classement des marques mondiales les mieux jugées par les français.

Il s’agit de la 25ème édition de ce classement de marques. Plus précisément la marque est jugée en fonction de sa stature (ou notoriété positive) et de sa force (degrés de pertinence et de différenciation).

Dans ce top 10, on constate que 8 marques sur 10 sont détenues par des compagnies cotées en Bourse. 2 sur 10 sont françaises, Décathlon se classant à la 5ème place et donc Tefal à la 10ème.

Ce classement n’intègre pas de critère financier. Il s’agit d’un sondage auprès de 13 000 consommateurs, qui jugent des milliers de marques. Pourtant quand on regarde de près l’évolution du cours de Bourse de ces marques, on constate clairement une forte relation entre la puissance de la marque et ses performances boursières. Toutes sont en forte augmentation de leur cours de Bourse.

Voici le classement et l’évolution du cours de Bourse sur les 5 dernières années de chaque société propriétaire : 1ère SAMSUNG / +55%, 2ème GOOGLE / +167%, 3ème AMAZON / +560%, 4ème LEGO (non coté), 5ème DECATHLON (non coté), 6ème DISNEY / +81%, 7ème MICROSOFT / +247%, 8ème PAYPAL / +43% (sur 1 an, la société est cotée depuis moins de 5 ans), 9ème YOUTUBE / +167%, 10ème TEFAL / +155%.

Autre constant intéressant sur la moyenne d’âge des 10 marques du classement. Celle-ci atteint presque le demi-siècle (à 49 ans).

Tefal quant à elle est une marque créée à Sarcelles en en 1956 par 2 ingénieurs, l’un de l’Onera et l’autre spécialiste du téflon. La société doit son fort développement au dépôt de près de 200 brevets à travers le monde. Tefal a rejoint le groupe SEB en 1968.