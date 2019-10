Groupe Seb : Ventes et Informations Financières 9 mois 2019

Ventes 9 mois : 5 114 M€, + 10,5 %, + 8,1 % à tcpc*

Ventes du 3e trimestre : 1 777 M€, + 10,9 %, + 7,7 % à tcpc*

Résultat Opérationnel d'Activité (ROPA) 9 mois : 407 M€, + 9,3 %

Dette nette financière : 2 459 M€ (dont 344 M€ de dette IFRS 16)



Maintien d'une solide croissance des ventes à tcpc, ajustée entre + 6 % et + 7 %, vs plus de 7 % auparavant

Progression confirmée du ROPA publié, autour de + 6 %

Dans un environnement mondial qui s'est considérablement durci pendant l'été (ralentissement général de la conjoncture, guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine), le Groupe SEB a réalisé au 3e trimestre de très bonnes performances. Elles se reflètent dans la poursuite d'une croissance robuste des ventes et dans la progression du Résultat Opérationnel d'Activité.

Sur 9 mois, le chiffre d'affaires s'est élevé à 5 114 M€, en progression de 10,5 %. Celle-ci intègre une croissance organique de + 8,1 %, un effet devises de + 1,0 % et un effet périmètre de + 1,4 % comprenant la consolidation de Wilbur Curtis depuis le 8 février, et celle de notre joint-venture égyptienne dans sa nouvelle configuration.

Le Résultat Opérationnel d'Activité (ROPA) à fin septembre s'est établi à 407 M€, en progression de 9,3 % par rapport aux 9 premiers mois de 2018. Il intègre un effet devises de - 1 M€ ainsi qu'un effet périmètre (Wilbur Curtis et JV Egypte) et méthode (IFRS 16) de + 15 M€.

Au 30 septembre 2019, la dette financière nette était de 2 459 M€ contre 2 105 M€ à fin septembre 2018 (à saisonnalité identique). Elle intègre la constatation de la dette IFRS 16, pour 344 M€, ainsi que les acquisitions de Wilbur Curtis et de Krampouz.

* tcpc : à taux de change et périmètre constants



