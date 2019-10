Groupe Seb : boucle l'acquisition de la marque bretonne Krampouz

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste du petit équipement domestique Seb a annoncé lundi avoir finalisé le rachat de Krampouz, une société française spécialisée dans la conception, fabrication et commercialisation de crêpières, gaufriers, planchas et grills à destination des professionnels et des particuliers.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Krampouz vient compléter à la fois l'offre professionnelle et la gamme grand public premium du groupe Seb.

-Krampouz bénéficie désormais du réseau de distribution extensif du groupe, en France comme à l'international, qu'elle enrichit avec les enseignes de bricolage et de jardinage où elle est commercialisée.

