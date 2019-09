Groupe Seb : négocie l'acquisition de la marque bretonne Krampouz

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste du petit équipement domestique Seb a annoncé mercredi être entré en négociations exclusives pour le rachat de 100% du capital de Krampouz, une société française spécialisée dans la conception, fabrication et commercialisation de crêpières, gaufriers, planchas et grills à destination des professionnels et des particuliers.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Basée à Pluguffan, Krampouz est une marque bretonne qui célèbre cette année ses 70 ans. La société réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 18 millions d'euros.

-Elle est présente et distribuée sur les 5 continents. L'entreprise s'appuie sur un site industriel compétitif et est engagée dans une stratégie d'innovation permanente fondée sur l'écoute de ses clients. Elle compte près de 90 collaborateurs.

-Krampouz viendrait enrichir l'offre professionnelle et la gamme Grand Public premium du Groupe SEB et donnerait par ailleurs accès à de nouveaux canaux de distribution.

-La finalisation de cette opération, attendue fin septembre 2019, est conditionnée à la signature des accords de transfert des titres après information et consultation des instances représentatives du personnel de Krampouz.

-Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 48 11; djbourse.paris@agefi.fr ed: JEB

Agefi-Dow Jones The financial newswire