Hello Handicap : le salon de recrutement 100 % virtuel !

Fidèle à ses valeurs de responsabilité, de solidarité et d'engagement, le Groupe SEB devient partenaire de la prochaine édition de Hello Handicap, un forum de recrutement 100% virtuel qui met en relation des entreprises et des candidats en situation de handicap dans toute la France.

Organisée par Handicap.fr en partenariat avec l'Agefiph, Pole Emploi et l'APEC, chaque édition rassemble plus de 15 000 candidats, dont plus de 50 % ont un niveau Bac+2 et plus. Le Groupe SEB sera mobilisé sur les deux sessions prévues cette année : du 16 au 19 avril et du 22 au 25 octobre. Les candidats pourront passer des entretiens à distance, par téléphone ou par tchat.

Cette première participation du Groupe SEB s'inscrit dans la réflexion actuellement menée par la Direction des Ressources Humaines sur le maintien dans l'emploi des travailleurs en situation de handicap, avec deux objectifs :