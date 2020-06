Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

SEB Alliance, le véhicule d’investissement du groupe SEB, a annoncé jeudi avoir pris une participation minoritaire dans la société Castalie, qui conçoit et propose des fontaines à eau micro-filtrée pour les entreprises et les restaurants, aux côtés des fonds Amundi Finance et Solidarité, Raise Impact et Ring Capital, dans le cadre d’une levée de fonds de 13,5 millions d’euros.