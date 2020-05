SEB SA : Ajustement du ratio d'échange des Obligations à Option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Existantes (ORNAE) d'échéance novembre 2021 (code ISIN FR0013218807)

Regulatory News:

A la suite de la mise en paiement le 26 mai 2020 d’un dividende de 1,43 € par action au titre de l’exercice 2019 décidée par l’Assemblée Générale mixte des actionnaires de SEB SA (Paris:SK) du 19 mai 2020, le ratio d’échange des Obligations à Option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Existantes (ORNAE) d’échéance novembre 2021 (code ISIN FR0013218807) est ajusté.

Conformément à l’article 2.6.(b).10.(b) des Termes et Conditions des ORNAE, le nouveau ratio d’échange est de 0,995 action par ORNAE, à compter du 26 mai 2020.

Prochains évènements 23 juillet | avant bourse Ventes et Résultats S1 2020 26 octobre | après bourse Ventes et informations financières 9 mois 2020

Référence mondiale du Petit Equipement Domestique, le Groupe SEB déploie son activité en s’appuyant sur un portefeuille de 30 marques emblématiques (Tefal, Seb, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, WMF, Emsa, Supor…), commercialisées à travers une distribution multi format. Vendant plus de 350 millions de produits par an, il met en œuvre une stratégie de long terme fondée sur l’innovation, le développement international, la compétitivité et le service au client. Présent dans 150 pays, le Groupe SEB a réalisé un chiffre d'affaires de 7,3 milliards d'euros en 2019 et emploie plus de 34 000 collaborateurs.

