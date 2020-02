SEB SA : Résultats 2019

ENCORE UNE BELLE ANNEE : DE BONNES PERFORMANCES SUR UN HISTORIQUE ELEVE

Résultats consolidés (en M€) 2018 2019 Variations

2018/2019 Ventes 6 812 7 354 + 8,0 % + 5,8% tcpc Résultat Opérationnel d’Activité (ROPA) 695 740 + 6,5 % Résultat d’exploitation 625 621 - 0,8 % Résultat net part du Groupe 419 380 - 9,4 % Dette financière nette au 31/12 1 578 1 997 + 419 M€* Dividende proposé par action 2,14 € 2,26 € + 5,6 % * dont impacts IFRS 16 : 334 M€ % calculés sur chiffres non arrondis

Déclaration de T. de La Tour d’Artaise, Président-Directeur Général du Groupe SEB

« 2019 marque pour le Groupe SEB une nouvelle année de croissance organique à plus de 5 %, et ceci pour la sixième année consécutive. Toutes les zones géographiques et toutes les lignes de produits sont en hausse, générant de belles performances financières avec un Résultat Opérationnel d’Activité en progression de 6,5 %.

L’année 2020 s’ouvre sur un contexte d’incertitudes concernant l’environnement général, amplifiées par l’épidémie du coronavirus. Cette crise, dont il est encore trop tôt pour évaluer la durée et l’impact, montre une fois encore la mobilisation et la solidarité des équipes dans toutes nos géographies. Je tiens à adresser un message de soutien et de remerciements à tous nos salariés et partenaires touchés, et particulièrement à nos équipes chinoises qui, depuis le début de la crise, font un travail remarquable.

Je suis confiant dans la solidité de notre modèle stratégique de croissance équilibré - marques, géographies, catégories de produits et canaux de distribution - fondé sur un dispositif industriel mondial. Ce modèle, dans un secteur d’activité porteur et résilient, nous a jusqu’à présent toujours permis de traverser les crises et de garder notre cap dans la durée.

Il s’inscrit dans une démarche de responsabilité environnementale et sociétale, largement reconnue et créatrice de valeur pour tous. »

VENTES

Le Groupe SEB a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 7 354 M€, en progression de 8,0 %, incluant une croissance organique de 5,8 %, un effet devises de + 1,0 % (71 M€) et un effet périmètre de + 1,2 % (75 M€), lié à la consolidation de Wilbur Curtis sur 11 mois et de Krampouz sur 3 mois.

Cette solide dynamique provient :

- de ventes Grand Public en croissance ferme, de 5,2 % à tcpc, nourrie par toutes les zones géographiques et toutes les lignes de produits ;

- d’une Activité Professionnelle qui a poursuivi son développement rapide, à + 12,1 % à tcpc, malgré une base 2018 exigeante.

Cette performance de qualité a été réalisée dans un environnement général compliqué et volatil. Elle constitue la 6e année consécutive de croissance organique supérieure à 5 % et reflète la pertinence de la stratégie du Groupe SEB.

RESULTAT OPERATIONNEL D’ACTIVITE (ROPA)

Le Groupe a réalisé en 2019 un Résultat Opérationnel d’Activité (ROPA) de 740 M€. En 5 ans, le Groupe a ainsi doublé son ROPA publié. En croissance de 6,5 % par rapport au ROPA 2018, il intègre un effet devises légèrement négatif (- 5 M€, contre - 45 M€ en 2018) ainsi que des effets périmètre (+ 9 M€, pour Wilbur Curtis et Krampouz) et méthode (IFRS 16, pour + 9 M€).

La croissance organique du ROPA 2019 s’établit donc à 4,7 % et peut être détaillée comme suit :

Un effet volume de + 141 M€ lié à l’évolution favorable de l’activité, tant pour l’activité Grand Public qu’en Professionnel ;

lié à l’évolution favorable de l’activité, tant pour l’activité Grand Public qu’en Professionnel ; Un effet prix-mix de + 8 M€, qui intègre à la fois une montée en gamme continue portée par les nouveaux produits, de moindres hausses de prix du fait d’effets devises modérés et une forte intensité promotionnelle ;

qui intègre à la fois une montée en gamme continue portée par les nouveaux produits, de moindres hausses de prix du fait d’effets devises modérés et une forte intensité promotionnelle ; Une augmentation limitée ( 5 M€) du coût des ventes grâce à l’allègement des coûts des matières premières en 2019 et à la poursuite des gains de productivité ;

du coût des ventes grâce à l’allègement des coûts des matières premières en 2019 et à la poursuite des gains de productivité ; Un accroissement de 37 M€ des investissements en moyens moteurs (innovation, marketing opérationnel et publicité) qui sont maintenus à environ 10 % du chiffre d’affaires ;

des investissements en moyens moteurs (innovation, marketing opérationnel et publicité) qui sont maintenus à environ 10 % du chiffre d’affaires ; Une augmentation maîtrisée des frais commerciaux et administratifs ; de 31 M€, elle est en ligne avec la progression du chiffre d’affaires et reflète principalement des investissements dans le réseau de magasins en propre ainsi que le renforcement continu du dispositif commercial en Café Professionnel.

Par ailleurs, le passage de 2018 à 2019 en ROPA, tout comme en ventes, est impacté négativement par deux événements spécifiques : (i) pour - 20 M€ au titre de Groupe SEB Deutschland (prise en compte de conditions commerciales dérogatoires aux principes du Groupe) et (ii) pour - 24 M€ au titre des PIS-COFINS au Brésil (reconnaissance de créance fiscale sur exercices antérieurs pour 32 M€ en 2018 et pour 8M€ en 2019).

RESULTAT D’EXPLOITATION ET RESULTAT NET

Le Résultat d’Exploitation du Groupe pour 2019 s’élève à 621 M€, contre 625 M€ en 2018. Il intègre une charge d’Intéressement et de Participation de 35 M€, contre 34 M€ en 2018, et l'abondement du Groupe au plan d’actionnariat salarié de 2019 pour 2 M€. Il inclut également d’autres produits et charges, à hauteur de - 82 M€ (- 36 M€ en 2018) avec notamment :

Des provisions pour restructuration de l’activité Grand Public de WMF, pour environ 40 M€, couvrant principalement des dépréciations d’actifs industriels (fermeture du site d’articles culinaires de Geislingen) et les coûts sociaux estimés (plan de départs volontaires) ;

Des régularisations comptables liées à des pratiques commerciales de Groupe SEB Deutschland dérogatoires aux principes du Groupe. D’un montant proche de 20 M€, elles sont passées au titre de l’exercice 2018.

Le Résultat financier s’établit à - 61 M€ en 2019 (contre - 32 M€ en 2018), incluant la prise en compte d’une charge liée à IFRS 16 pour 15 M€. Pour mémoire, en 2018, le résultat financier intégrait également un produit de 13 M€ lié à la juste valeur de la partie optionnelle de l’ORNAE (effet neutre en 2019) et la reconnaissance d’intérêts moratoires positifs relatifs à la créance fiscale au Brésil pour 21 M€ (3 M€ cette année).

Reflétant notamment un niveau plus élevé de charges non récurrentes, le Résultat net part du Groupe s’élève à 380 M€, contre 419 M€ en 2018. Il s’entend après charge d’impôt de 131 M€, représentant un taux d’impôt effectif pour l’exercice 2019 de 23,5 %, et après intérêts des minoritaires de 49 M€ (43 M€ en 2018), dont l’accroissement reflète les performances de Supor en Chine.

BILAN

Au 31 décembre 2019, les capitaux propres s’élevaient à 2 628 M€, en augmentation de 321 M€ par rapport à fin 2018.

La dette nette s’élevait au 31 décembre 2019 à 1 997 M€, contre 1 578 M€ un an auparavant, soit une hausse de 419 M€, à mettre principalement au compte de l’effet IFRS 16, pour 334 M€. Hors cet effet, l’augmentation de la dette, de l’ordre de 85 M€, s’explique par les acquisitions de l’exercice (Wilbur Curtis et Krampouz) et par le versement du dividende, de 137 M€. Le cash-flow libre est resté robuste, s’élevant en 2019 à 367 M€ ; il intègre en particulier un accroissement des investissements ainsi que des charges financières et d’impôt sur l’exercice. Le besoin en fonds de roulement (BFR) à fin 2019 s’est, quant à lui, établi à 1 215 M€, soit 16,5 % des ventes, en ligne avec la solide performance de 2018. Malgré des conditions de marché souvent durcies, le Groupe a en effet poursuivi ses efforts en matière de gestion des stocks et du poste clients.

Au 31 décembre 2019, le taux de dette nette / capitaux propres du Groupe était de 76 % (63 % hors IFRS 16) contre 68 % à fin 2018 et le ratio dette nette / EBITDA ajusté de 2,1 x. La mise en place d’IFRS 16 impacte en 2019 le levier à hauteur de 0,2 x. Hors effet IFRS 16 et hors acquisitions, le ratio se serait élevé en fin d’année 2019 à 1,6 x.

DIVIDENDE

Le Conseil d’Administration, dans sa séance du 25 février 2020, a proposé de distribuer, au titre de l’exercice 2019, un dividende de 2,26 € par action, en croissance de 5,6 %. Celle-ci reflète à la fois les bonnes performances de 2019, notamment en matière de rentabilité opérationnelle, ainsi que la confiance du Conseil dans la poursuite du développement du Groupe, malgré l’absence de visibilité liée à Covid-19. Pour les actionnaires détenteurs d’actions inscrites au nominatif depuis plus de 2 ans, le dividende sera majoré d’une prime de fidélité de 10 %, portant le dividende à 2,49 € par action (détentions inférieures à 0,5 % du capital).

La date de détachement du coupon de l’action est fixée au 22 mai et celle du paiement du dividende au 26 mai 2020.

IMPACTS COVID-19

Le Groupe SEB dispose de 42 sites industriels dans le monde, dont 7 en Chine qui produisent à la fois pour le marché domestique chinois et pour le reste du Groupe.

Pour ce qui est de l’activité industrielle en Chine, 6 usines sur 7 ont repris leur activité entre le 17 février et le 24 février, selon les sites, avec une montée en puissance progressive en fonction de la disponibilité de nos employés. Nous estimons à ce stade un retour à pleine capacité de production à fin mars.

Concernant notre septième usine à Wuhan, les autorités chinoises n’envisagent pas la levée de la quarantaine avant mi-mars. Dans ces circonstances, Supor transfère les productions les plus urgentes de Wuhan vers d’autres sites ou vers des sous-traitants.

Par ailleurs, la quasi-totalité des sous-traitants ont relancé leurs productions avec une accélération progressive. Nos stocks sont à ce jour suffisants pour faire face aux besoins.

En ce qui concerne l’activité commerciale, la Chine reste le pays le plus touché. La perte de chiffre d’affaires pour le 1er trimestre est actuellement estimée autour de 250 M€ (comprenant l’impact très pénalisant de Covid-19 et l’effet de l’historique élevé du Chinese New Year de début 2019).

PERSPECTIVES

L’environnement géopolitique reste incertain et les enjeux liés à la crise sanitaire actuelle sont majeurs et difficiles à quantifier sur l’ensemble de l’année. L’environnement matières premières se présente à ce stade plus favorablement que l’an dernier mais le Groupe anticipe pour 2020 une volatilité des devises supérieure à celle de 2019.

Hors l’enjeu de la crise, le Groupe est sur une trajectoire de croissance organique de son chiffre d’affaires et de progression de son Résultat Opérationnel d’Activité.

Toutefois, la visibilité pour les mois qui viennent est réduite. De plus notre historique 2019 est élevé, en particulier en début d’année. Nous anticipons ainsi des performances en baisse au 1er trimestre du fait notamment d’effets de base exigeants en Chine et pour le Café professionnel, ainsi que de l’impact négatif de Covid-19 sur les ventes domestiques de Supor depuis février.

Le Groupe met tout en œuvre pour limiter la portée de l’épidémie sur son activité en 2020, en s’appuyant en particulier sur la flexibilité de son outil industriel. Dans cette période compliquée, il garde avant tout son cap de long terme, fondé sur une croissance rentable responsable.

Les comptes consolidés et sociaux du Groupe SEB au 31 décembre 2019 ont été arrêtés par le Conseil d’Administration du 25 février 2019.

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

(en millions €) 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 Produits des activités ordinaires 7 353,9 6 812,2 6 484,6 Frais opérationnels (6 614,1) (6 117,4) (5 824,0) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL D’ACTIVITÉ 739,8 694,8 660,6 Intéressement et participation* (37,2) (33,6) (37,6) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 702,6 661,2 623,1 Autres produits et charges d’exploitation (82,1) (35,6) (43,6) RÉSULTAT D’EXPLOITATION 620,5 625,6 579,5 Coût de l’endettement financier (41,1) (32,8) (34,9) Autres produits et charges financiers (19,6) 0,9 (36,7) Résultat des entreprises associées RÉSULTAT AVANT IMPÔT 559,8 593,7 507,9 Impôt sur les résultats (131,5) (131,2) (99,3) RÉSULTAT NET 428,3 462,5 408,6 Part des minoritaires (48,6) (43,5) (33,6) RÉSULTAT NET REVENANT À SEB S.A. 379,7 419,0 375,0 RÉSULTAT NET REVENANT À SEB S.A. PAR ACTION (en unités) Résultat net de base par action 7,63 8,44 7,56 Résultat net dilué par action 7,58 8,38 7,50 * incluant les charges liées au plan d’actionnariat salarié 2019

BILAN CONSOLIDÉ

ACTIF (en millions €) 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 Goodwill 1 611,3 1 484,9 1 467,5 Autres immobilisations incorporelles 1 261,9 1 183,2 1 170,6 Immobilisations corporelles 1 248,0 839,5 820,5 Participations dans les entreprises associées - - - Autres participations 100,4 51,0 33,8 Autres actifs financiers non courants 38,6 16,9 15,4 Impôts différés 96,3 79,2 62,9 Autres créances non courantes 58,0 57,1 10,6 Instruments dérivés actifs non courants 3,4 2,5 3,4 ACTIFS NON COURANTS 4 417,9 3 714,3 3 584,7 Stocks et en-cours 1 189,1 1 180,5 1 112,1 Clients 1 159,7 1 087,2 1 015,8 Autres créances courantes 175,1 144,7 100,0 Impôt courant 57,4 36,3 73,5 Instruments dérivés actifs courants 20,5 40,1 45,6 Autres placements financiers 10,2 260,7 216,8 Trésorerie et équivalents de trésorerie 785,5 612,7 538,7 ACTIFS COURANTS 3 397,5 3 362,2 3 102,5 TOTAL ACTIF 7 815,4 7 076,5 6 687,2 PASSIF (en millions €) 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 Capital 50,3 50,2 50,2 Réserves consolidées 2 395,1 2 130,2 1 806,6 Actions propres (52,8) (82,4) (67,3) Capitaux propres Groupe 2 392,6 2 098,0 1 789,5 Intérêts minoritaires 234,9 208,6 174,8 CAPITAUX PROPRES DE L’ENSEMBLE CONSOLIDÉ 2 627,5 2 306,6 1 964,3 Impôts différés 222,3 235,8 216,7 Provisions non courantes 339,5 334,1 354,0 Dettes financières non courantes 2 301,8 1 857,9 2 067,3 Autres passifs non courants 55,2 45,8 47,3 Instruments dérivés passifs non courants 17,1 7,9 20,7 PASSIFS NON COURANTS 2 935,9 2 481,5 2 706,0 Provisions courantes 107,8 73,9 90,0 Fournisseurs 1 044,8 1 029,9 905,8 Autres passifs courants 527,6 519,3 351,7 Impôt exigible 74,1 52,6 51,7 Instruments dérivés passifs courants 27,1 25,7 39,5 Dettes financières courantes 470,6 587,0 578,2 PASSIFS COURANTS 2 252,0 2 288,4 2 016,9 TOTAL PASSIF 7 815,4 7 076,5 6 687,2

A taux de change et périmètre constants (à tcpc) - Organique

Les montants et les taux de croissance à taux de change et périmètre constants (ou organiques) de l’année N par rapport à l’année N-1 sont calculés :

en utilisant les taux de change moyens de l’année N-1 sur la période considérée (année, semestre, trimestres)

sur la base du périmètre de consolidation de l’année N-1.

Cette pratique concerne essentiellement les ventes et le Résultat Opérationnel d’Activité.

Résultat Opérationnel d’Activité (ROPA)

Le Résultat Opérationnel d’Activité (ROPA) est le principal indicateur de performance du Groupe SEB. Il correspond aux ventes diminuées des frais opérationnels, à savoir, du coût des ventes, des frais d’innovation (R&D, marketing stratégique, design), de la publicité, de marketing opérationnel et des frais commerciaux et administratifs. L’intéressement et la participation, ainsi que les autres produits et charges d’exploitation non courants en sont exclus.

EBITDA ajusté

L’EBITDA ajusté correspond au Résultat Opérationnel d’Activité diminué de l’intéressement et de la participation, auquel on ajoute les amortissements et les dépréciations opérationnels.

Cash flow libre

Le cash flow libre correspond à la « trésorerie provenant de l’exploitation » telle que présentée dans le tableau des flux de trésorerie consolidés, retraitée des opérations non récurrentes ayant impacté l’endettement net du Groupe (par exemple, les restructurations décaissées) et après prise en compte des investissements récurrents (CAPEX).

Dette financière nette

L’endettement financier net comprend l’ensemble des dettes financières courantes et non courantes diminuées de la trésorerie et des équivalents de trésorerie ainsi que des instruments dérivés liés au financement du Groupe. Il comprend également la dette financière née de l’application de IFRS 16 « contrats de location » ainsi que d’éventuels placements financiers court terme sans risque de changement de valeur significatif mais dont l’échéance à la date de souscription est supérieure à 3 mois.

Programme de fidélisation (LP)

Ces programmes, portés par les enseignes de distribution, consistent à proposer des offres promotionnelles sur une catégorie de produit aux consommateurs fidèles accumulant plusieurs passages en caisse sur une courte période. Ces programmes promotionnels permettent aux distributeurs de favoriser la fréquentation de leurs magasins, et à nos consommateurs d’accéder à nos produits à des prix préférentiels.

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations de nature prévisionnelle concernant l’activité, les résultats et la situation financière du Groupe SEB. Ces anticipations s’appuient sur des hypothèses qui semblent raisonnables à ce stade mais sont dépendantes de facteurs exogènes tels que l’évolution des cours des matières premières, des parités monétaires, de la conjoncture économique et de la demande dans les grands marchés du Groupe ou l’effet des lancements de nouveaux produits par la concurrence. Du fait de ces incertitudes, le Groupe SEB ne peut être tenu responsable pour d’éventuels écarts par rapport à ses anticipations actuelles qui seraient liés à la survenance d’événements nouveaux ou d’évolutions non prévisibles. Les facteurs pouvant influencer de façon significative les résultats économiques et financiers du Groupe SEB sont présentés dans le Rapport Financier Annuel et Document d’Enregistrement Universel déposé chaque année à l’AMF. Le bilan et le compte de résultat inclus dans le présent communiqué de presse sont extraits des états financiers consolidés au 31 décembre 2019 audités par les Commissaires aux comptes et arrêtés par le Conseil d'Administration de SEB SA en date du 25 février 2020.

Retrouvez le webcast et la présentation à 14h30

sur notre site internet : www.groupeseb.com

Modification de date

Merci de bien vouloir noter que, suite à un changement dans l’agenda de communication de Supor, notre filiale cotée à la Bourse de Shenzhen, la date de publication des Ventes et informations financières du premier trimestre 2020 a été modifiée. Initialement fixée au 27 avril, elle est reportée au 28 avril 2020.

Vous trouverez ci-dessous le calendrier de nos publications mis à jour.

Prochains évènements 28 avril | après Bourse Ventes et informations financières T1 2020 19 mai | 15h00 Assemblée générale 23 juillet | avant bourse Ventes et Résultats S1 2020 26 octobre | après bourse Ventes et informations financières 9 mois 2020

Et retrouvez-nous aussi sur www.groupeseb.com

Référence mondiale du Petit Equipement Domestique, le Groupe SEB déploie son activité en s’appuyant sur un portefeuille de 30 marques emblématiques (Tefal, Seb, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, WMF, Emsa, Supor…), commercialisées à travers une distribution multi format. Vendant plus de 350 millions de produits par an, il met en œuvre une stratégie de long terme fondée sur l’innovation, le développement international, la compétitivité et le service au client. Présent dans 150 pays, le Groupe SEB a réalisé un chiffre d'affaires de 7,3 milliards d'euros en 2019 et emploie plus de 34 000 collaborateurs.

