SEB : Stanislas de Gramont nommé DG délégué en charge des fonctions commerciales et marketing

SEB a annoncé la nomination de Stanislas de Gramont au poste de Directeur général délégué. Il prendra ses fonctions le 3 décembre 2018. Il sera rattaché au Président-directeur général Thierry de La Tour d’Artaise et prendra en charge les fonctions commerciales et marketing du groupe au niveau mondial. Stanislas de Gramont a réalisé l’essentiel de sa carrière chez Danone où il a exercé différentes fonctions de direction générale. Il était depuis 4 ans CEO de Suntory Beverage & Food Europe.Bertrand Neuschwander, actuel Directeur Général Délégué, quittera le Groupe dans les prochaines semaines pour se consacrer à de nouveaux projets." Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Stanislas de Gramont, dont le parcours international, l'expertise de la distribution et du secteur de la grande consommation seront des atouts précieux dans la poursuite de la croissance rentable et du développement mondial du Groupe, " a commenté le PDG du spécialiste du petit électroménager.