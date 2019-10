SEB abaisse légèrement son objectif de croissance 2019

Paris (awp/afp) - Le géant français du petit électroménager SEB a légèrement abaissé mardi son objectif de croissance organique pour l'année 2019, préférant jouer la prudence dans un contexte de ralentissement de l'économie mondiale et ce, malgré un troisième trimestre solide.

"Malgré les très bonnes performances enregistrées jusque-là, le ralentissement de l'économie mondiale et les tensions géopolitiques accrues depuis l'été nous incitent à une certaine prudence", indique le groupe, qui vise désormais une croissance organique comprise entre 6 et 7%, contre plus de 7% auparavant.

SEB confirme en revanche son objectif d'une hausse de 6% de son bénéfice opérationnel d'activité (ROPA), indicateur privilégié par le groupe.

SEB se targue néanmoins d'avoir réalisé "un excellent troisième trimestre" avec des ventes de 1,78 milliard d'euros, en hausse de 10,9% (+7,7% à taux de change et périmètre constants).

Même constat sur les neuf premiers mois de l'année où le chiffre d'affaires s'élève à 5,11 milliards d'euros, en progrès de 10,5% (+8,1% à taux de change et périmètre constants).

"Dans un environnement mondial qui s'est considérablement durci pendant l'été (ralentissement général de la conjoncture, guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine), le groupe SEB a réalisé au 3e trimestre de très bonnes performances. Elles se reflètent dans la poursuite d'une croissance robuste des ventes et dans la progression du résultat opérationnel d'activité", se félicite la société dans un communiqué.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le ROPA s'établit à 407 millions d'euros, en progression de 9,3% par rapport à la même période de l'an dernier.

afp/rp