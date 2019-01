SEB : acquiert Wilbur Curtis aux Etats-Unis

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Seb a annoncé l’acquisition de 100% des activités de Wilbur Curtis, n°2 américain du café filtre professionnel, qui produit et commercialise des équipements de préparation de boissons chaudes et froides, principalement des machines à café filtre et à cappuccino. L’opération, qui est soumise aux approbations réglementaires d’usage, devrait être finalisée en février 2019. Les ventes, en croissance régulière, s'élèvent à plus de 90 millions de dollars et sont réalisées majoritairement aux Etats-Unis. Par ailleurs, son site industriel emploie 300 personnes à Montebello en Californie.Comme pour les acquisitions précédentes, le financement de cette opération se fera par endettement et le groupe utilisera des lignes de crédit existantes.