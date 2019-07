SEB : anticipe une croissance solide pour l'exercice 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Groupe Seb a affiché au premier semestre 2019, un résultat net en hausse de 9,8% à 100 millions d’euros. Le résultat opérationnel d’activité ressort pour sa part à 230 millions d’euros, en progression de 10,7%. Quant au chiffre d’affaires, il atteint 3,337 milliards d’euros, incluant une croissance organique de + 8,4 %, un effet devises de + 0,5 % et un effet périmètre de + 1,4 %. Celui-ci reflète notamment la consolidation depuis le 8 février dernier de Wilbur Curtis, société américaine spécialisée dans les machines à café filtre professionnelles." Notre croissance organique des ventes et du Résultat Opérationnel d'Activité, supérieure à 8 % au premier semestre, atteste une nouvelle fois de la dynamique de notre modèle.Ces performances servies par de solides fondamentaux s'inscrivent dans un environnement complexe et volatil, marqué par des tensions concurrentielles et promotionnelles liées à la mutation profonde de la distribution", a commenté T. de La Tour d'Artaise, Président-Directeur Général du Groupe SEB.Pour le second semestre, le groupe indique qu'il devrait continuer à bénéficier d'un contexte matières plus favorable qu'anticipé, dans un environnement cependant toujours complexe, marqué notamment par la transformation continue de la distribution, qui induit une pression sur les marges.Ainsi, Groupe Seb table pour les mois à venir sur le maintien d'une croissance organique solide, portée notamment par la poursuite d'un momentum favorable dans l'activité Grand Public en Europe de l'Ouest, en Eurasie et en Chine.Il se fixe comme objectif 2019 de réaliser une croissance organique de ses ventes supérieure à 7%. Sur la base des parités monétaires actuelles, et compte-tenu d'un second semestre 2018 très exigeant, il vise une progression de son Résultat Opérationnel d'Activité publié autour de 6%.