SEB : chiffre d'affaires en hausse et objectifs confirmés

Pour l'année 2018, le groupe Seb (+2,16% à 127,70 euros) affiche un chiffre d’affaires de 6,81 milliards d’euros en progression de 5,1%, dont une croissance organique de +7,8 % et un effet devises de -3,2 %. Concernant le quatrième trimestre, les ventes se sont élevées à 2,18 milliards, en progression de 7,8% incluant notamment une croissance organique de 8,4% et un effet devises de -1,6 %.Dans le détail, le groupe termine l'année sur un repli de ses ventes en France de 3,4%, qui intègre un quatrième trimestre en baisse de 7,3%, sur un historique 2017 exigeant (+ 4,7 %)."Hors France, les performances sont plus positives", précise le groupe. Dans les autres pays d'EMEA, la croissance organique des ventes de l'année s'établit à +12,5%, avec un quatrième trimestre à +17,2 %.Concernant l'Amérique du Nord et du Sud, les ventes sont en légère hausse à +0,4% pour 2018, avec une progression de 12,1% au quatrième trimestre. Concernant l'Asie, celles-ci sont en hausse de 17,6% sur l'année, et de 13,9% au quatrième trimestre.Dans ce contexte, Seb à confirmé l'objectif de croissance du Résultat Opérationnel d'Activité, de l'ordre de 3 % par rapport à 2017 en dépit de conditions de marché plus difficiles que prévu. Par ailleurs, le groupe confirme viser un ratio dette nette/Ebitda ajusté inférieur à 2 à fin décembre 2018.