SEB : en négociations exclusives pour racheter Krampouz

SEB annonce être entré en négociations exclusives pour le rachat de 100 % du capital de Krampouz, société française spécialisée dans la conception, fabrication et commercialisation de crêpières, gaufriers, planchas et grills à destination des professionnels et des particuliers. Basée à Pluguffan, Krampouz est une marque bretonne iconique qui célèbre cette année ses 70 ans. La société réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 18 millions d'euros et compte près de 90 collaborateurs. Elle est présente et distribuée sur les 5 continents.Krampouz viendrait enrichir l'offre professionnelle et la gamme Grand Public premium de SEB et donnerait par ailleurs accès à de nouveaux canaux de distribution, porteurs pour le groupe.La finalisation de cette opération, attendue fin septembre 2019, est conditionnée à la signature des accords de transfert des titres après information et consultation des instances représentatives du personnel de Krampouz.