SEB : est plus optimiste pour ses ventes annuelles

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Seb revoit à la hausse son objectif de croissance organique des ventes pour 2018, qui devrait excéder 7% alors qu’elle était annoncée jusque-là au-dessus de 5%. Le groupe français a en revanche maintenu son objectif de progression de son résultat opérationnel d’activité (ROPA), avant impacts non récurrents de l’allocation du prix d’acquisition de WMF, de plus de 5% "sur la base du niveau actuel des parités monétaires, plus défavorable qu’anticipé"."Les perspectives sont porteuses dans nombre de nos grands marchés et nous avons mis en œuvre des plans d'action vigoureux pour en tirer le meilleur parti, à travers l'accroissement des moyens marketing et la constitution de stocks", indique Seb.Au premier semestre, Seb a enregistré une croissance de 9,5% de son bénéfice net part du groupe, à 91 millions d'euros. Son ROPA a atteint 208 millions d'euros, en baisse de 2,8%. A taux de changes et périmètre constant, et avant impacts non récurrents de l'allocation du prix d'acquisition de WMF, il a reculé de 2,9%. Enfin, les ventes semestrielles du fabricant de petit électroménager ont augmenté de 2,9% à 3,025 milliards d'euros. A changes et périmètre constants, elles ont progressé de 7,4%."Le Groupe SEB a réalisé un premier semestre de bonne qualité, sur un historique élevé. Sur ces six premiers mois, notre croissance organique est restée dynamique, le Résultat Opérationnel d'Activité a très bien résisté dans un environnement matières et devises plus tendu qu'anticipé et le Résultat net est en progression de près de 10%", s'est félicité Thierry de La Tour d'Artaise, PDG du groupe Seb.