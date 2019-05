Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le Groupe SEB annonce le lancement d'un nouveau plan d'actionnariat salarié, qui permettra à ses collaborateurs de souscrire à une augmentation de capital réservée à des conditions préférentielles. L'opération couvrira plus de 30 pays où le groupe est implanté et concernera 20 000 collaborateurs.Le groupe souhaite reconnaître l'engagement et la contribution majeure de ses équipes à l'accélération de sa transformation (intégration de nouvelles marques, croissance à l'international, digitalisation des activités) et donner l'opportunité à ses salariés de l'accompagner, de façon capitalistique, dans ses projets stratégiques.L'opération, intitulée " Horizon 2019 ", consistera en une formule de souscription unique dite “classique” d'actions de la Société, par l'intermédiaire d'un Fonds Commun de Placement d'Entreprise (FCPE) ou dans le cadre d'une souscription et d'une détention en direct d'actions SEB S.A., selon les contraintes règlementaires et fiscales des pays où l'offre sera mise en œuvre." Pionnier dans la mise en place de l'intéressement aux résultats et de la participation, le Groupe SEB souhaite continuer à associer ses collaborateurs à ses performances et à son développement, dans une optique de long terme. Ce nouveau plan d'actionnariat salarié leur permettra de conforter leur place dans le capital, aux côtés des actionnaires historiques. ", indique Thierry de La Tour d'Artaise, Président-directeur général du Groupe SEB.