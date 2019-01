SEB : mise sur le café

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Seb bondit de 8,17% à 123,20 euros après l'annonce de l'acquisition à 100% des activités de Wilbur Curtis, le numéro deux américain du café filtre professionnel. Fondé en 1941, l'entreprise produit et commercialise des équipements de préparation de boissons chaudes et froides, principalement des machines à café filtre et à cappuccino. Ses ventes annuelles s'élèvent à plus de 90 millions de dollars, majoritairement aux Etats-Unis.Bien qu'il s'agisse d'une opération de taille modeste, sa portée stratégique n'est pas des moindres. Elle permet au groupe tricolore de détenir une position de premier plan, sur le marché des machines à café en expansion. Estimé à 1,5 milliard d'euros, celui-ci progresse de 8% par an.Avec cette acquisition, dont le montant n'est pas communiqué, Seb renforce donc sa présence sur ce marché, dont il est déjà un acteur depuis 2016. Le spécialiste du petit-électroménager s'était offert l'allemand WMF, leader mondial dans les machines expresso professionnelles, pour un montant d'1,6 milliard d'euros.Wilbur Curtis est une acquisition de "complémentarité stratégique majeure en termes d'offre de produits et de portefeuille client", souligne Thierry de la Tour d'Artaisie, Président-directeur général du groupe.Un portefeuille client composé de diverses enseignes de coffee shop, magasins de proximité, chaînes de restauration rapide, hôtels et restaurants aux Etats-Unis.Ainsi, "le Groupe SEB confirme sa détermination à poursuivre son expansion dans le secteur du café professionnel, qui offre de formidables opportunités de développement dans le monde ", précise-t-il.Comme pour les acquisitions précédentes, le financement de cette opération se fera par endettement et le groupe utilisera des lignes de crédit existantes.