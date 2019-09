SEB nomme une Directrice financière

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Nathalie Lomon devient Directrice générale adjointe du groupe Seb en charge des Finances. Elle est également membre du Comité exécutif et du Comité de Direction générale. Après plus de 6 années passées au sein du spécialiste du petit électroménager, Vincent Léonard a souhaité donner une nouvelle orientation à sa carrière, en mettant son expérience professionnelle au service d’activités sociales et solidaires.Diplômée de Neoma Business School, Nathalie Lomon, a débuté sa carrière dans l'audit chez Mazars et à l'inspection générale de BNP Paribas. En 2002, elle rejoint Pechiney où elle a exercé diverses responsabilités de finance et gestion. Depuis 2010, Nathalie Lomon était chez Ingenico, notamment en tant que Directrice financière groupe et membre du Comité exécutif. Elle est également administratrice de la Coface depuis 2017.