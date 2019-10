SEB :, plus forte hausse du SBF 120 à la mi-séance du jeudi 31 octobre 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

SEB (+1,63% à 137,40 euros)Seb reprend des couleurs après avoir perdu 2,59 % hier dans le sillage de son point d'activité sur neuf mois. "Malgré les très bonnes performances enregistrées jusque-là, le ralentissement de l'économie mondiale et les tensions géopolitiques accrues depuis l'été nous incitent à une certaine prudence", avait notamment commenté le groupe. Dans ces circonstances, il a ainsi réajusté légèrement son objectif 2019 de croissance organique des ventes, qui devrait s'établir entre + 6 % et + 7 %, contre plus de 7 % annoncé fin juillet.