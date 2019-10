SEB : réajuste son objectif 2019 de croissance organique des ventes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Seb a réalisé, au titre de son troisième trimestre, un chiffre d’affaires de 1,77 milliard d’euros, en hausse de 10,9 % et de 7,7 % à taux de change et périmètre constants, "dans un environnement mondial qui s’est considérablement durci pendant l’été (ralentissement général de la conjoncture, guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine)". Sur neuf mois, le chiffre d’affaires s’est élevé à 5,11 milliards, en progression de 10,5 %. Le Résultat Opérationnel d'Activité s'est lui établi à 407 millions d'euros, en progression de 9,3 %."Malgré les très bonnes performances enregistrées jusque-là, le ralentissement de l'économie mondiale et les tensions géopolitiques accrues depuis l'été nous incitent à une certaine prudence", précise Seb.Dans ces circonstances, le groupe réajuste légèrement son objectif 2019 de croissance organique des ventes, qui devrait s'établir entre + 6 % et + 7 %, contre plus de 7 % annoncé fin juillet.Le groupe confirme par ailleurs son objectif d'une progression autour de + 6 % de son Résultat Opérationnel d'Activité 2019 publié, dans un contexte devises et matières qui s'avère plus favorable qu'anticipé.