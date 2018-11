Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Seb a annoncé l'acquisition de 750g International, éditeur de sites et services culinaires en Allemagne, Espagne, Italie, Portugal, Brésil, USA et Royaume Uni. 750g International a développé une expertise autour de 4 domaines clés : des technologies de diffusion de contenus digitaux, un portefeuille de 90 000 recettes publiées en 5 langues dans 7 pays générant plus de 10 millions de visites par mois, les services, avec notamment l'impression de livres de recettes ou la création de contenus sur des plateformes digitales mondiales et une communauté de 10 millions de fans Facebook, notamment.Cette acquisition permettra de créer des convergences avec les produits, sites internet et applications développés par le groupe. L'objectif est double : enrichir notre écosystème digital et renforcer l'attractivité de nos marques à l'international.Le PDG de Seb, Thierry de La Tour d'Artaise, a commenté : " Avec déjà plus de 5 millions de membres dans nos communautés, nous sommes ravis d'accélérer notre développement sur le digital culinaire et de bénéficier des compétences des équipes de 750g International. Leur savoir-faire nous permettra d'aller encore plus loin dans l'offre de services innovants aux amateurs de cuisine. "