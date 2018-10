SEB : sanctionné

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Seb chute de 9,86% à 125,30 euros, pénalisé par la révision à la baisse de son objectif annuel de bénéfice opérationnel dans le sillage de la publication de résultats trimestriels en demi-teinte. Le spécialiste du petit électroménager table désormais sur un bénéfice en hausse d'environ 3%, hors impact du rachat du groupe allemand WMF, contre plus de 5% auparavant. Seb a évoqué un environnement "globalement plus difficile, notamment du fait des évolutions récentes des parités monétaires et de certaines matières premières, ainsi que des difficultés de nombreux distributeurs ".Au troisième trimestre, Seb a accusé une baisse de 5,7% à 165 millions de son résultat opérationnel d'activité. Le chiffre d'affaires a atteint 1,603 milliard, en hausse de 5,6%. A taux de change et périmètre constants, la croissance ressort à 7,8%.Fort de cette solide activité, le groupe a relevé sa prévision de ventes. Il table désormais pour 2018 sur un chiffre d'affaires en croissance organique de 8%, contre plus de 7% auparavant.