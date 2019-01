Seb : a été recertifié CCM en Corée

14/01/2019 | 12:24

Groupe SEB Corée a été recertifié en novembre 2018. Le groupe avait déjà obtenu sa première certification CCM en novembre 2016.



' Le label CCM est synonyme de valeur ajoutée et de confiance pour les consommateurs, et garantit une meilleure protection de leurs droits. Il contribue également largement à renforcer l'image du Groupe SEB en Corée ' indique le groupe.



La certification CCM (Consumer Centered Management) est accordée par la Commission Coréenne des pratiques commerciales équitables et par l'Agence de Consommation Coréenne aux entreprises dont les activités sont exercées dans l'intérêt des consommateurs, en fonction de leurs opinions et dans un souci d'amélioration continue.



