Seb : a finalisé l'acquisition de Krampouz

07/10/2019 | 18:17

Le groupe Seb annonce ce soir la finalisation de l'acquisition de Krampouz.



Spécialisée dans la conception, fabrication et commercialisation de crêpières, gaufriers, planchas et grills, Krampouz vient compléter à la fois l'offre professionnelle et la gamme grand public premium du groupe.



'Krampouz bénéficie désormais du réseau de distribution extensif du Groupe, en France comme à l'international, qu'elle enrichit avec les enseignes de bricolage et de jardinage où elle est commercialisée', indique Seb dans un communiqué.



