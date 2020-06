Seb : actualise l'impact du Covid-19 sur son activité

25/06/2020 | 18:07

Le groupe Seb annonce ce jour qu'il estime que la perte de chiffre d'affaires pour le 2e trimestre se situera autour de 200 millions d'euros, et non de 450 à 500 millions, comme annoncé le 28 avril dernier.



'Ce moindre recul des ventes, couplé à la mise en oeuvre rigoureuse d'actions de réduction des coûts, et notamment de mesures de chômage partiel, réduit l'impact sur le Résultat Opérationnel d'Activité du 2e trimestre. Celui-ci est désormais attendu en territoire positif', ajoute le groupe.



Seb affirme par ailleurs qu'il 'reste impossible à ce stade' de quantifier précisément les impacts de Covid-19 sur l'ensemble de l'exercice. Le groupe maintient donc que son chiffre d'affaires et son Résultat Opérationnel d'Activité 2020 seront en baisse marquée par rapport à 2019.



