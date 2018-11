Seb : annonce l'acquisition de 750g International

13/11/2018 | 18:18

Le groupe Seb annonce ce mardi soir avoir fait l'acquisition de 750g International, un éditeur de sites et services culinaires en Allemagne, Espagne, Italie, Portugal, Brésil, USA et Royaume Uni.



'Le groupe confirme ainsi sa volonté d'accélérer le déploiement de ses marques dans l'univers du digital culinaire, en s'appuyant sur l'expertise de 750g International (...). Cette acquisition permettra de créer des convergences avec les produits, sites internet et applications développés par le Groupe. L'objectif est double : enrichir notre écosystème digital et renforcer l'attractivité de nos marques à l'international', commente Seb.



Le montant de l'opération n'a pas été précisé.





