Seb : avance de +9,5% après une acquisition

09/01/2019 | 12:59

Les marchés apprécient manifestement l'annonce ce matin par Seb de l'acquisition de Wilbur Curtis, n°2 américain du café filtre professionnel : le titre du groupe spécialisé dans le petit équipement domestique avance en effet en ce début d'après-midi de près de +9,5%.



L'analyste Oddo BHF a par ailleurs indiqué ce matin maintenir sa recommandation 'achat' sur le titre Seb, voyant dans cette opération un réel caractère stratégique.



'Si cette opération est d'une taille relativement modeste, nous comprenons que le caractère stratégique est relativement important dans la mesure où elle permet de détenir des positions de premier plan dans un marché stratégique pour le groupe et de mettre en oeuvre des synergies commerciales avec WMF / Schaere', commente Oddo BHF.



Le broker rappelle par ailleurs que la croissance organique, sur l'ensemble de l'année, devrait être d'environ +8%, et que le groupe devrait être en mesure d'atteindre ses objectifs. Il réaffirme ainsi son objectif de cours de 166 euros, laissant entrevoir un potentiel de hausse de +46%.





