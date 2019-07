Seb : croissance de 10,7% du ROPA au 1er semestre

24/07/2019 | 08:01

Le fabricant de petit électroménager Seb affiche un résultat net de 100 millions d'euros, en croissance de 9,8%, et un résultat opérationnel d'activité (ROPA) de 230 millions, en progression de 10,7% au titre du premier semestre 2019.



Le chiffre d'affaires s'est établi à 3.337 millions d'euros, en progression de 10,3%, incluant une croissance organique de 8,4%, un effet devises de +0,5% et un effet périmètre de +1,4% reflétant la consolidation depuis le 8 février dernier de Wilbur Curtis.



Seb se fixe comme objectif 2019 de réaliser une croissance organique de ses ventes supérieure à 7%. Sur la base des parités monétaires actuelles, et 'compte-tenu d'un second semestre 2018 très exigeant', il vise une progression de son ROPA publié autour de 6%.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.