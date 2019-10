Seb : de solides chiffres sur 9 mois

29/10/2019 | 18:25

Dévoilés ce mardi hors cotation, les comptes à fin septembre de Seb ont été marqués par un chiffre d'affaires de 5,114 milliards d'euros, en croissance de +10,5% en données publiées (+8,1% à taux de change et périmètre constants).



Le troisième trimestre s'est également bien passé pour l'entreprise spécialisée dans le petit électroménager, avec des ventes qui se sont élevées à 1,777 milliard d'euros, reflétant une progression de +10,9% et de +7,7% à tcpc.



'Le Résultat Opérationnel d'Activité (ROPA) à fin septembre s'est établi à 407 ME, en progression de 9,3% par rapport aux 9 premiers mois de 2018. Il intègre un effet devises de - 1 ME ainsi qu'un effet périmètre (Wilbur Curtis et JV Egypte) et méthode (IFRS 16) de + 15 ME', précise le groupe.



'Malgré les très bonnes performances enregistrées jusque-là, le ralentissement de l'économie mondiale et les tensions géopolitiques accrues depuis l'été nous incitent à une certaine prudence. Dans ces circonstances, le Groupe réajuste légèrement son objectif 2019 de croissance organique des ventes, qui devrait s'établir entre + 6 % et + 7 %, contre plus de 7 % annoncé fin juillet. Dans le contexte actuel, cette dynamique, très soutenue et largement supérieure à celle du secteur, confirme la pertinence du modèle stratégique du Groupe. Le Groupe confirme par ailleurs son objectif d'une progression autour de + 6 % de son Résultat Opérationnel d'Activité 2019 publié, dans un contexte devises et matières qui s'avère plus favorable qu'anticipé', indique Seb s'agissant de ses perspectives.



